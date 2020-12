In Spanien kamen zuletzt Gerüchte auf, dass es in Asien Interesse am Turbinenbauer Siemens Gamesa gebe. Doch die Windtochter ist für die Mutter Siemens Energy, die 67 Prozent der Anteile hält, eigentlich unverzichtbar - repräsentiert sie doch den Wandel zu Erneuerbaren Energien. Siemens-Energy-CEO Christian Bruch hat nun auch klar Stellung genommen."Siemens Gamesa ist integraler Bestandteil unserer Strategie", so Bruch im Handelsblatt. Für einen Verkauf "gibt es aktuell keine Pläne". Vielmehr sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...