Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auch auf der Rentenseite kommt den USA die Funktion eines wichtigen Taktgebers zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die langfristige Chartbetrachtung der 10-jährigen Rendite Deutschland seit Ende der 1990er-Jahre beinhalte die Botschaft, dass die Zinsrally bereits sehr lange im Gang sei. So würden die Kerzen vom 2. Halbjahr 2019 sowie vom 1. Halbjahr 2020 jeweils markante Lunten aufweisen, d. h. von den zwischenzeitlichen Periodentiefs bei -0,74% bzw. -0,91% habe sich die 10-jährige Rendite jeweils spürbar erholen können. Unter dem Strich entstünden zwei Candlestickmuster, welche jeweils an einen "Hammer" erinnern würden. Interessanterweise lägen die beiden Hochs dieser potenziellen Candlestick-Wendeformationen (-0,17% vs. -0,14%) sehr dicht zusammen. Doch nicht nur das, denn gleichzeitig würden die besagten Hochs bestens mit den Lows aus dem Jahr 2016 bei -0,17% bzw. -0,20% sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des letzten großen Renditerutsches seit 2013 (-0,21%) harmonieren. (23.12.2020/alc/a/a) ...

