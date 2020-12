Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern nach dem schwachen Montag eine Reaktion gezeigt. Der DAX legte vom Handelsstart an zu. Im weiteren Verlauf baute er nach einem kleinen Rücksetzer am Vormittag seine Gewinne immer weiter aus. Am Ende lag der DAX bei 13.418 Punkten. Das ist ein Plus von 1,3 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der S&P 500.