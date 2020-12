DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Neues Rekordhoch bei Corona-Toten in Deutschland - 962 Verstorbene

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 962 neue Todesfälle registriert. Dies ist etwas höher als der bisherige Rekord. Er lag bei 952 Verstorbenen und war vor einer Woche vom RKI bekanntgegeben worden.

Corona-Mutation: Drosten sieht keinen Grund für akute Besorgnis

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, sieht derzeit keinen Grund "für eine akute Besorgnis" wegen einer Mutation des Corona-Virus, die in Großbritannien auftrat. "Aktuelle Daten erhärten den Verdacht, dass die in Großbritannien im September erstmals festgestellte Virusvariante stärker übertragbar ist als andere gleichzeitig in der englischen Bevölkerung vorkommende Varianten", sagte Drosten der Bild. "Daraus lassen sich allerdings keinerlei Schlüsse auf andere Effekte, allem voran die Krankheitsschwere und Auswirkungen auf die Wirksamkeit von Impfstoffen, ziehen."

Scholz: Steuererleichterungen im Jahr 2021 helfen der Wirtschaft

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in den Steuererleichterungen im kommenden Jahr einen Beitrag zur "Zuversicht in einer schweren Zeit". "Das hilft dabei, die Wirtschaft am Laufen zu halten und Arbeitsplätze zu sichern", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung.

Spahn stellt Nachbesserungen bei Corona-Prämie für Pflegekräfte in Aussicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Nachbesserungen bei der Corona-Prämie für Pflegekräfte in Aussicht gestellt. Die Entscheidung für eine 1.000-Euro-Prämie für Pflegekräfte sei im Sommer mit Blick auf das Infektionsgeschehen im Frühjahr getroffen worden, sagte Spahn im ZDF-Heute-Journal. Nach der zweiten, heftigeren Infektionswelle und der "Maximalbelastung" für sehr viele Pflegekräfte müsse es einen gewissen Ausgleich geben.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Dezember

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Dezember auf 95,5 Punkte gefallen von 96,7 im November. "Der harte Lockdown führt zu mehr Zurückhaltung bei Neueinstellungen", kommentierte das Ifo-Institut. "Die deutschen Unternehmen werden vorsichtiger auf dem Arbeitsmarkt."

Deutsche Importpreise im November etwas höher als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im November gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet gestiegen. Auf Jahressicht waren die Einfuhrpreise aufgrund der gesunkenen Ölpreise jedoch rückläufig, der Rückgang war allerdings geringer als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Frankreich lockert strikte Reisebeschränkungen mit Großbritannien wieder

Frankreich hat eine Lockerung seiner vor zwei Tagen wegen einer neuen Coronavirus-Variante beschlossenen Reisebeschränkungen mit Großbritannien angekündigt. EU-Bürger sowie Briten oder Staatsangehörige anderer Länder mit einem Wohnsitz in der EU sollen ab Mittwoch wieder von Großbritannien nach Frankreich reisen dürfen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Alle Einreisenden müssten einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden sei und auch die neue Variante des Coronavirus nachweisen könne.

Britischer Gesundheitsdienst NHS fordert Verlängerung von Brexit-Übergangsphase

Angesichts der angespannten Lage wegen der Corona-Pandemie hat der staatliche britische Gesundheitsdienst NHS die Regierung in London aufgerufen, die Brexit-Übergangsphase zu verlängern. Eine einmonatige Verlängerung der Übergangsphase würde die Gefahr eines chaotischen Brexit verringern und damit die bereits überlasteten Krankenhäuser im Land aus der "unmittelbaren Gefahrenzone" nehmen, erklärte die NHS-Führung in einem Schreiben an den britischen Premierminister Boris Johnson.

Britische Autobranche warnt vor Milliardenverlusten bei No-Deal-Brexit

Ein Brexit ohne ein Abkommen käme der britischen Autoindustrie laut Branchenverband teuer zu stehen. Die Verluste in der Produktion könnten sich auf 55,4 Milliarden Pfund über die kommenden fünf Jahre belaufen, sollte der Sektor gezwungen sein, unter Bedingungen der Welthandelsorganisation (WTO) zu arbeiten, teilte die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) mit.

Spanisches Parlament verabschiedet Haushalt

Das spanische Parlament hat den Haushalt der Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez verabschiedet. Im Senat in Madrid votierten 145 Parlamentarier für den Etat. Es gab 118 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Das Abgeordnetenhaus hatte den Haushalt bereits Anfang Dezember gebilligt.

Israelisches Parlament löst sich auf - Neuwahlen nötig

Inmitten des Haushaltsstreits in Israel hat sich das Parlament aufgelöst. Der Schritt trat nach Ablauf einer Frist für eine Einigung innerhalb der zerstrittenen Regierungskoalition am Dienstag um Mitternacht (Ortszeit; 23.00 Uhr MEZ) automatisch in Kraft. Damit steuert das Land auf die vierte Neuwahl binnen vier Jahren zu.

Trump verweigert Unterzeichnung von neuem Corona-Hilfsprogramm

Paukenschlag aus dem Weißen Haus: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat völlig überraschend die Abzeichnung des vom Kongress verabschiedeten Hilfspakets gegen die Corona-Krise abgelehnt. Er bezeichnete das Maßnahmenbündel im gigantischen Volumen von rund 900 Milliarden Dollar als eine "Schande" und verlangte Nachbesserungen. Das Gesetzesvorhaben war nach monatelangen zähen Verhandlungen zwischen Parlamentariern von Trumps Republikanern und der oppositionellen Demokraten zustande gekommen.

Biden will Kongress um weiteres Corona-Hilfspaket bitten

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, dem Kongress nach seiner Amtsanführung am 20. Januar ein weiteres Corona-Hilfspaket vorzulegen. Mit der Verabschiedung eines zweiten milliardenschweren Maßnahmenpakets in dieser Woche habe das Parlament "seinen Job gemacht", sagte Biden in einer Ansprache an die US-Bürger. Er könne und müsse die Abgeordneten bitten, "dies im nächsten Jahr wieder zu tun".

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia Verbraucherpreise Nov -1,7% (PROG: -1,5%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Nov -0,2% gg Vormonat

Singapur Verbraucherpreise Nov -0,1% gg Vj (PROG: -0,2%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Nov -0,1% (Okt: -0,2%) gg Vj

