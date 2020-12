Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim SDAX gegenwärtig in etwa die Waage. Derzeit liegt der Index mit 0,02 Prozent ganz leicht im Plus. Die Investoren an den deutschen Börsen sind aktuell weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der SDAX verzeichnete nur einen sehr kleinen Anstieg in Höhe von 0,02 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...