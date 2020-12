Die Aktionäre der österreichisch-französischen Impfstoff-Firma Valneva haben auf einer Hauptversammlung am 22. Dezember den Plan der Gesellschaft an die Nasdaq zu gehen abgesegnet. Zu den weiteren Beschlüssen der Hauptversammlung gehörte auch der Plan zur Erhöhung des Grundkapitals und / oder zur Ausgabe von Finanzinstrumenten. Der Zeitpunkt, die Anzahl der angebotenen Wertpapiere und ihr Preis wurden noch nicht festgelegt. Das Unternehmen plant, der Securities and Exchange Commission ("SEC") Anfang 2021 einen vertraulichen Entwurf einer Registrierungserklärung vorzulegen. Das vorgeschlagene Angebot wird voraussichtlich beginnen, nachdem die SEC ihre Überprüfungsprozesse abgeschlossen hat.

