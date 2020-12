Encavis: Grüner Geheimtipp im Höhenrausch

Anleger, die auf der Suche nach aussichtsreichen Titeln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind, sollten sich einmal die Aktie der Encavis AG (WKN: 609500 / ISIN: DE0006095003) näher ansehen. Denn die Papiere verzeichnen seit dem Jahr 2019 einen beeindruckenden Höhenflug, und es bestehen beste Chancen, dass sich dieser weiter fortsetzen dürfte, was den eher unbekannten deutschen Nebenwert zu einem grünen Geheimtipp macht.

Erwerb von fertigen Solar- und Windparks

Die Wurzeln des in Hamburg ansässigen Unternehmens Encavis (vormals: Capital Stage AG) reichen zurück bis ins Jahr 2001, in dem die Beteiligungen der Futura Capitalis AG in die seit 1998 börsennotierte HWAG Hanseatisches Wertpapierhandelshaus AG eingebracht worden sind. Nachdem das Unternehmen zunächst als Kapitalbeteiligungsgesellschaft aktiv war, das unter anderem Anteile an Solar-Unternehmen wie Conergy und Inventux Solar Technologies hielt, wandelte sich Encavis im Laufe der Jahre in einen Käufer und Betreiber von (Freiflächen-)Solarparks und (Onshore-)Windkraftanlagen.

Zum Konzern gehören heute 192 Solar-Parks und 86 Wind-Parks in zehn europäischen Ländern, die über eine Gesamtkapazität von mehr als 2,6 Gigawatt verfügen. Der Fokus liegt dabei auf den Erwerb von fertigen Solar- und Windparks, die bereits an das Stromnetz angeschlossen sind. So wurden beispielsweise in diesem Jahr vier Windenergieanlagen des Windparks Viertkamp im Landkreis Stade im Norden Niedersachsens erworben.

Neben dem Betrieb von Solar- und Windkraftanlagen-Parks bietet das Unternehmen über die Tochtergesellschaft Encavis Asset Management AG institutionellen Kunden maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in erneuerbare Energien an. Ein weiteres Geschäftsfeld von Encavis sind technische Dienstleistungen, die auf den technischen Betrieb und die Wartung von Solar- und Windkraftanlagen-Parks ausgerichtet sind.

