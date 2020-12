HeidelbergCement-Calls mit 83%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Nach ihrem Einbruch auf bis zu 57,66 Euro vom Beginn dieser Handelswoche konnte sich die Aktie der zu den weltweit größten Baustoffunternehmen zählenden HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004) rasch wieder oberhalb der Marke von 60 Euro etablieren. Wegen des in Aussicht stehenden Verkaufs des Kalifornien-Geschäfts, der von den Börsianern positiv aufgenommen wurde, setzte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung auch am 23.12.20 fort. Die Aktie nähert sich nunmehr bereits dem Jahreshoch vom 9.1.20 bei 66,44 Euro an.

Kann die HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das alte Hoch bei 66,44 Euro ansteigen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erwirtschaften.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 64 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis bei 64 Euro, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ114C6, wurde beim HeidelbergCement-Aktienkurs von 61,82 Euro mit 0,22 - 0,23 Euro gehandelt.

Wenn die HeidelbergCement-Aktie in spätestens einem Monat auf 66,44 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,37 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,631 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,631 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR3JWV6, wurde beim Aktienkurs von 61,82 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der HeidelbergCement-Aktie auf 66,44 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,88 Euro (+83 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,214 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,214 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3KBR8, wurde beim Aktienkurs von 61,82 Euro mit 0,72 - 0,73 Euro taxiert.

Kann sich die HeidelbergCement-Aktie auf 66,44 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,12 Euro (+53 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Hebelprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de