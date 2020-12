Weihnachten steht vor der Tür und vielerorts können Familien so zusammenkommen, wie gewohnt. Auf den gewohnten Spielspaß an den Feiertagen will natürlich trotzdem niemand verzichten. Zusammen abnerden mit garantiert genug Abstand - Spaß im Digitalen eben. So geht's. Teleparty: Bingen mit Abstand Es geht doch nichts über einen Netflix-Marathon auf der heimischen Couch mit Chips und Pizza. Doch was tun, wenn die Freunde nicht vorbeikommen können? Für alle, die zwar physisch nicht in einem Raum sein können, aber dennoch gemeinsam Filme und Serien schauen wollen, gibt es eine Chrome-Erweiterung, die genau das möglich macht. Um Teleparty nutzen zu können, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...