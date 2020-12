Amazon soll Produkte von Drittanbietern gezielt kopieren und die Konkurrenz so in den Ruin treiben. Das berichtet das Wall Street Journal. Dass Amazon mit Mitbewerbern nicht gerade zimperlich umgeht, ist bekannt. Wie massiv der Konzern jedoch gegen vermeintliche Konkurrenz auf dem eigenen Marktplatz vorgeht, zeigt jetzt eine neue Recherche des Wall Street Journal. Amazon kennt keine Gnade In einer ausführlichen Recherche beleuchtet das Wall Street Journal nicht nur die Unternehmensphilosophie hinter Jeff Bezos' "Alles-Verkäufer". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...