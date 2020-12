HighGold Mining Inc. veröffentlichte gestern die erste Runde Analyseergebnisse aus seinem Herbstbohrprogramm 2020. Dieses findet an seinem Munro-Croesus-Projekt im Timmins-Goldcamp, Ontario, Kanada statt. Das Programm evaluierte Ziele in der nahen Umgebung der historischen Croesus-Goldmine sowie neue Zielbereiche, die bei kürzlichen Analysen identifiziert wurden.



Insgesamt wurden 31 Bohrlöcher abgeschlossen, die sich über 2.645 Meter erstreckten. Man erhielt Analyseergebnisse von neun Bohrlöchern mit deutlichen Ergebnissen.



Höhepunkte umfassen unter anderem:



? Bohrloch MC20-43: 190,5 g/t Gold über 0,5m; darin 311,0 g/t Gold über 0,3m ? Bohrloch MC20-42: 8,25 g/t Gold über 0,4m ? Bohrloch MC20-46: 11,01 g/t Gold über 1,1m



