ABIVAX aus "Der Aktionärsbrief" Ausgabe 51/52 mit Covid-19-Erfolg



Auch in der ABD vom 11.12.20 hatten wir auf die besondere Konstellation hingewiesen: CEO Ehrlich, den wir auch persönlich kennen, macht einen guten Job und ist im Sektor bestens vernetzt. An Geldgebern mangelt es nicht. Börsenwert um die 300 Mio. €. Dafür bekommt man ein Phase-2/3-Programm mit ABX464 sowie für eine mögliche Kommerzialisierung 2021.



Heute die News: Auf Tradegate notiert die Aktie 28 % im Plus. Was ist passiert? Abivax Covid-19 Phase 2b/3 miR AGE-Studie mit ABX464 wurde von der französischen Regierung zum Forschungsprojekt nationaler Priorität erklärt. Der Wirkstoff hat in klinischen und präklinischen Studien einen für die Behandlung älterer und Hochrisiko-Covid-19-Patienten potenziell vorteilhaften Dreifacheffekt gezeigt, der antivirale sowie entzündungshemmende Effekte und gewebeheilende Eigenschaften umfasst. Sollten die für das zweite Quartal 2021 erwarteten Ergebnisse der laufenden Phase-2b/3-Covid-19-Studie positiv ausfallen, wird Abivax im Jahr 2021 eine beschleunigte Marktzulassungen in den wichtigsten Märkten beantragen. Wird der Wirkstoff gegen Covid-19 zugelassen, besteht weiteres Verdopplungspotenzial.



Auf www.boersenkiosk.de können Sie die letzte Ausgabe des Aktionärsbriefes mit einem Ausblick auf 2021 und weiteren Infos zu Titeln wie Formycon oder Redhill Biopharma im Einzelabruf erwerben!



Bernecker RedaktionVolker Schulz(www.bernecker.info)

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de