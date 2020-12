++ Europäische Märkte notieren am Mittwoch höher ++ DE30 steigt über 13.500 Punkte ++ HeidelbergCement erwägt Verkauf von Anlagen in Kalifornien ++ Die europäischen Märkte notieren am letzten vollen Handelstag vor der Weihnachtspause höher. An den Terminmärkten war in der Nacht ein Pullback zu beobachten, da sich US-Präsident Donald Trump weigerte, das Konjunkturpaket zu unterzeichnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...