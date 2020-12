von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Die Deutsche Bank will in den kommenden beiden Jahren stärker als bisher geplant auf die Kostenbremse treten. Bis 2022 sollen die bereinigten Aufwendungen für den Konzernumbau von 17 Milliarden Euro um 300 Millionen gesenkt werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...