Seit sechs Jahren geistern Gerüchte im Markt über das Project Titan, Apples Entwurf eines autonom fahrenden Elektrofahrzeugs. Am Anfang gab es nur Indizien, die sich im Wesentlichen auf das Personal stützten, das Apple einstellte. Auffällig viele Ingenieure aus der Automobilbranche mit thematischen Bezügen zu den Bereichen digitale Transformation, autonomes Fahren und der Entwicklung von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Verwaltungsratsmitglied Mickey Drexler bestätigte die Gerüchte insofern öffentlich, als er in einem Interview sagte, dass noch unter Steve Jobs an der Idee gearbeitet wurde, eigene Autos zu entwerfen und zu bauen.Seither hat das Projekt Titan im Geheimen gearbeitet, wenngleich immer wieder einzelne Informationen auftauchten. Oder wie Konkurrent Elon Musk es ausdrückte: "Es ist ziemlich schwer, etwas zu verstecken, wenn man mehr als 1000 Ingenieure einstellt, um es zu machen." Bestätigt wurde Apples Forschung unter anderem durch offizielle Fahrgenehmigungen in Kalifornien, wo das Unternehmen zwar nicht das selbst entwickelte Auto fahren liess, aber zumindest die selbst entwickelte Technik im öffentlichen Strassenverkehr einsetzte und testete, um autonomes Fahren zu erreichen.

