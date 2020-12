Der Brennstoffzellen-Kraftwerkbetreiber FuelCell Energy hat offenbar Probleme mit mehreren öffentlichen Ausschreibungen: Wie das Unternehmen mitteilte, wurden FuelCell die Zuschläge für drei Projekte aberkannt. Die Aktie ließ sich davon nicht beirren und stieg auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Trotzdem ist bei FuelCell weiter vorsichtig geboten. In einer Unternehmensmitteilung macht der FuelCell-Ceo Jason Few seinem Ärger Luft: "In jeder Hinsicht war dies völlig unangemessen und zeigt, dass der eigene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...