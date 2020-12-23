FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INSR INSURANCE GRP NK-,8 95S NO0010593544
AB/FROM ONWARDS 23.12.2020 13:08 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INSR INSURANCE GRP NK-,8 95S NO0010593544
AB/FROM ONWARDS 23.12.2020 13:08 CET
INSR INSURANCE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de