DJ Merck & Co versorgt USA mit Covid-19-Medikament

Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Großauftrag für sein Covid-19-Mittel "MK-7110" an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, wird er an die USA 60.000 bis 100.000 Dosen des Medikaments liefern. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 356 Millionen US-Dollar.

Merck hat "M-7110" mit der Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens Oncoimmune erhalten.

