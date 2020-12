DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesinstitut öffnet mit Chargenfreigabe Weg für Corona-Impfung

Das für die Prüfung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat den Weg für den Start der Corona-Impfungen am Sonntag freigemacht: Das Bundesinstitut gab nach Angaben vom Mittwoch drei Chargen mit rund 4,1 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer frei. Die sogenannte Chargenfreigabe gelte EU-weit und damit auch für Deutschland, teilte das Institut mit. Sie ist Voraussetzung für die Anwendung des Vakzins.

Spahn: Im ersten Quartal Priorisierung von Corona-Impfungen nötig

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet für das erste Quartal im neuen Jahr weiter keine flächendeckenden Impfungen gegen das Coronavirus. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es zu Beginn knapp sein würde mit den verfügbaren Impfdosen, sagte er am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. Daher sei es wichtig, dass die Menschen die Kontakte weiter reduzierten, um die Situation in den Krankenhäusern zu erleichtern. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht unterdessen Versäumnisse der Bundesregierung bei der Ausstattung von Pflegenden mit Schutzkleidung.

Paul-Ehrlich-Institut: Kein direkter Hinweis auf Impfstoff-Mängel bei Virusvariante

Das Paul-Ehrlich-Institut sieht derzeit keinen direkten Hinweis darauf, dass die Wirksamkeit der bisherigen Corona-Impfstoffe gegenüber der in Großbritannien verbreiteten Virusvariante beeinträchtigt sein könnte. Die für den Immunschutz relevanten Erkennungsstellen des sogenannten Spike-Proteins seien von der Virusmutation wenig betroffen, teilte das bundeseigene Institut mit. Die schützende Immunantwort richte sich gegen mehrere Bereiche dieses S-Proteins.

Commerzbank: BIP-Einbruch im vierten Quartal bleibt aus

Die Commerzbank sieht nach dem Anstieg der gewerblichen Umsätze im November gute Chancen, dass für die Gesamtwirtschaft im vierten Quartal ein gravierender Einbruch ausbleiben wird. Allerdings warnte Ökonom Marco Wagner vor zu viel Optimismus. Denn viele Dienstleistungsbereiche lägen angesichts des mittlerweile harten Lockdowns wieder am Boden. "Ein Blick auf die jüngsten Infektionszahlen macht deutlich, dass die Inzidenzrate noch viel zu hoch und eine Trendumkehr kaum zu erkennen ist." Der Lockdown dürfte daher über den 10. Januar hinaus verlängert werden.

Spaniens BIP-Wachstum für drittes Quartal etwas nach unten revidiert

Die spanische Wirtschaft ist im dritten Quartal nicht ganz so stark gewachsen wie zunächst berichtet. Von Juli bis September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um revidiert 16,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. In der ersten Veröffentlichung war ein Zuwachs um 16,7 Prozent gemeldet worden.

Von der Leyen und Johnson in ständigem Kontakt für Brexit-Einigung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson stehen im ständigen Austausch, um in letzter Sekunde ein Handelsabkommen abzuschließen. Nach einem ersten Telefonat der beiden am Montagabend wurden die regelmäßigen Spitzengespräche fortgeführt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus EU-Kreisen erfuhr. Die Verhandlungen auf höchster Ebene drehen sich demnach weiterhin insbesondere um das Thema Fischerei.

London: Entspannung von Lkw-Stau dürfte noch Tage dauern

Bis sich der immense Lkw-Stau rund um den Hafen von Dover auflöst, dürfte es nach Angaben der britischen Regierung "einige Tage" dauern. Es gebe nun "viel zu tun" und das Problem werde nicht "sofort" gelöst sein, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick dem Sender Sky News.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Dez Verbraucherpreise +0,41% (Nov: +0,51%) gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 18. Dez +0,8% auf 863,9 (Vorwoche: 857,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 18. Dez -4,6% auf 316,3 (Vorwoche: 331,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 18. Dez +3,8% auf 4.169,0 (Vorwoche: 4.014,5)

