Über dreieinhalb Monate ist es jetzt schon her, dass die Aktie von Amazon mit 3.552,25 Dollar ein Rekordhoch markiert hat. Seitdem hängt der Titel in einer Konsolidierungsphase fest. Laut den Analysten wird sich die Geduld auszahlen. Nur einer einzigen Big-Tech-Aktie trauen sie noch mehr Potenzial zu als Amazon.54 Kaufempfehlungen, zweimal "Halten", kein einziges Mal "Verkaufen" - so positiv wie Amazon wird laut Bloomberg derzeit kaum eine Aktie von den Analysten bewertet. Das durchschnittliche ...

