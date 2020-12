(shareribs.com) Washington 23.12.2020 - In den USA hat die Legalisierung von Cannabis in diesem Jahr große Fortschritte gemacht. Im Kongress will man im nächsten Jahr weiter für die landesweite Legalisierung kämpfen.Die progressiven Demokraten im US-Kongress wollen sich auch weiterhin nicht mit der eher konservativ geneigten Parteispitze abfinden. Dies betrifft auch die divergierenden Haltungen der ...

