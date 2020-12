DJ PTA-News: ItN Nanovation AG: Mandatsniederlegung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Lu Tian Yi (Vivian Lu)

Saarbrücken, 23. Dezember 2020 (pta020/23.12.2020/15:00) - Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461 /WKN A0JL46) gibt hiermit bekannt, dass Frau Lu Tian Yi ("Vivian Lu" genannt), Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, gegenüber dem Vorstand das Mandat niedergelegt hat.

Die Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds wird in Kürze erfolgen.

ItN Nanovation AG Herrr Renping Li Peter-Zimmer-Str. 9 66123 Saarbrücken Tel.: +49 (0) 6831/126985-0 Fax: +49 (0) 6831/126985-1 Email: ir@itn-nanovation.com www.itn-nanovation.com

ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

