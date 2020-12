102.261 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 4,87 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.74% vs. last gabb, -8.39% ytd, +49.40% seit Start 2013. In den verbleibenden 3 1/2 Handelstagen 2020 werde ich das Depot weitgehend abverkaufen und zum Jahreswechsel mit neuen Wetten neu aufstellen. Das hat 2 Gründe: - erstens, weil aus dem 1. Halbjahr (u.a. ausgestoppte oder K.o.-gegangene Zertifikate) noch ein steuerlicher Verlusttopf da ist, um den es schade wäre. - zweitens, weil zusätzlich am letzten Handelstag das Depot mit der PIR-Group bei dad.at dotiert wird. Da werden aus heutiger Sicht ...

