Ein intensives Börsenjahr geht zu Ende. Ob Wasserstoff, Klimawandel oder Digitalisierung, es gab diverse Trends, die an den Märkten auch in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen werden. Grund genug für den Börsenpunk sich Gedanken zu machen, welche Trendaktien in welches Depot gehören.Folgende Aktien werden im Video thematisiert: Alphabet (WKN: A14Y6F), JD.com (WKN: A112ST), SAP (WKN: SAPGF), ServiceNow (WKN: A1JX4P), Anta Sports (WKN: A0MVDZ), Yandex (WKN: A1JGSL), Walt Disney (WKN: 855686), McDonald's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...