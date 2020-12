Maritime Resources beabsichtigt den Kauf einer Verarbeitungsanlage für die geplante Goldmine in Neufundland. Dazu schloss man nun einen Letter of Intent mit dem Eigentümer Rambler Metals and Mining. Zudem will man weitere Projekte und Lizenzen erwerben.

Zeit und Geld sparen

In der Weihnachtswoche herrscht an der Börse meist Nachrichtenarmut. Nicht so bei Maritime Resources (0,125 CAD | CA57035U1021). Die Kanadier meldeten kurz vor Jahresende noch einmal eine echten Knüller. So unterzeichnete man mit Rambler Metals and Mining eine Absichtserklärung, einen Letter of Intent, zum Kauf der Gold-Verarbeitungsanlage Nugget Pond. Dort hatte bereits der Vorbesitzer des Hammerdown-Projekt, Richmont Mines, das Erz von der Mine verarbeitet. Nun wil Maritime mit dem Kauf der Anlage Nägel mit Köpfen machen, denn so spart man sich den Bau einer eigenen Verarbeitungsanlage auf Hammerdown, jede Menge Investitionskosten und viel Zeit. Schon im kommenden Jahr will man nämlich mit dem Minenbau beginnen.

Guter Deal

Bei Nugget Pond handelt es sich um eine "carbon-in-pulp leach"-Verarbeitungsanlage, die bis 2004 von Richmont ...

Den vollständigen Artikel lesen ...