Neckarsulm (ots) - Die Weihnachtswunschbaum-Aktion ist für die Mitarbeiter der Schwarz Gruppe seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Traditionell werden hierfür Weihnachtsbäume mit Wünschen an den Empfängen platziert. Zwar ließ sich die Aktion coronabedingt nicht in üblicher Weise umsetzen. Jedoch war es der Schwarz Gruppe ein Anliegen, gerade in diesem Jahr wieder Kindern, Müttern, Senioren und Menschen mit Behinderung, die in verschiedenen sozialen Einrichtungen leben, eine Freude zu bereiten. Daher wurde innerhalb von wenigen Wochen eine Alternative entwickelt: Dank einer eigens eingerichteten digitalen Plattform konnten sowohl die Geschenkeempfänger ihre Wünsche übermitteln als auch Mitarbeiter diese erfüllen.



An der Aktion haben sich Beschäftigte der Handelssparten Lidl und Kaufland, der Lidl Digital, der PreZero Stiftung, der Schwarz Produktion, der Schwarz IT und der Schwarz Dienstleistungen beteiligt. Innerhalb des ersten Aktionstages wurden bereits rund 1.000 Wünsche erfüllt. Insgesamt wurden 34 Paletten an Geschenken weihnachtlich verpackt und mit einem "süßen Gruß" aus der Schwarz Produktion versehen. Die Anzahl der Geschenke ist damit sogar mehr als dreimal so hoch wie in den Vorjahren. Das Gesamtvolumen der Mitarbeiterspenden beträgt rund 54.000 Euro. Die Schwarz Gruppe kam für Projektkosten, Logistik und Verpackung der Geschenke auf, die zum Fest coronakonform übergeben werden sollen.



Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.presse.schwarz (http://www.presse.schwarz/)



Pressekontakt:



Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Gerd Wolf

Telefon: +49 (0) 7132 30774300

E-Mail: presse@mail.schwarz



Original-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/4798788

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de