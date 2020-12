DJ XETRA-SCHLUSS/DAX vor Heiligabend mit Gewinnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch deutlich nach oben. In einem eher vorweihnachtlich ruhigen Handel schloss der DAX 1,3 Prozent höher bei 13.587 Punkten. Damit rückte das Rekordhoch bei 13.795 Punkten erneut in greifbare Nähe. Am letzten Handelstag vor der Weihnachtspause drehte sich fast alles um den Post-Brexit-Deal. Während am Vormittag hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde, waren im Verlauf des Nachmittags optimistische Töne zu vernehmen, dass es schon bald zu einem Deal kommen könne. Ein harter Brexit in den letzten Tagen des turbulenten Börsenjahres 2020 hätte die Kurs nochmals durcheinander wirbeln können. So ging es gemächlich nach oben, am Devisenmarkt legten das Pfund und auch der Euro gegenüber dem Dollar zu.

Daimler profitiert von möglichem Truck-IPO

Die Daimler-Aktie schloss mit 3,3 Prozent im Plus und war damit zweitstärkste Aktie im DAX. Kurstreibend wirkte ein Handelsblatt-Bericht, wonach der Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereitet. Das Geschäft mit einem Umsatz von fast 45 Milliarden Euro könnte Ende 2021 vom Rest des Konzerns getrennt werden und an die Börse gehen, so die Zeitung unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Wirklich neu sind die Gedankenspiele über eine mögliche Trennung und spätere Notierung des Lkw-Geschäfts der Daimler AG nicht. Seit Jahren gibt es Spekulationen darüber, nicht zuletzt nachdem der Volkswagen-Konzern vergangenes Jahr seine Lkw-Tochter Traton mit den Marken Scania und MAN an die Börse gebracht hat.

Negativ für Hellofresh-Aktien werteten Händler die zunehmenden Berichte über Lieferprobleme. Aktuell soll der Lieferdienst seine Kunden sogar bitten, Bestellungen zu pausieren. "Das ist alles nicht ungewöhnlich für ein stark wachsendes Unternehmen und darf nicht überbewertet werden", sagte ein Händler. "Aber für die Börse könnte es ein Problem werden", fügte er hinzu. Denn es zeige, dass Anleger den bisherigen Wachstumspfad nicht einfach in die Zukunft verlängern und daraus die Bewertung ableiten dürften. Hellofresh gaben 5,5 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 48,7 (Vortag: 54,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,26 (Vortag: 2,61) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner, zwei -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.587,23 +1,26% +2,55% DAX-Future 13.569,00 +1,20% +4,01% XDAX 13.584,29 +1,28% +3,42% MDAX 30.413,79 +0,60% +7,42% TecDAX 3.183,97 +0,13% +5,61% SDAX 14.562,45 +0,64% +16,39% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,20 -85 ===

December 23, 2020

