DJ Aktien Schweiz mit kleinen Gewinnen - Banken gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch den letzten Handelstag vor Weihnachten beendet. Der Handel startet wegen der anstehenden Feiertage erst am Montag wieder. Die Sitzung sei insgesamt in recht ruhigen Bahnen verlaufen, da die Bücher für dieses Jahr überwiegend schon geschlossen seien, hieß es.

Das Ringen um das US-Hilfspaket geht derweil weiter, nachdem zwar beide Kammern des US-Kongresses dieses gebilligt hatten, US-Präsident Donald Trump das entsprechende Gesetz allerdings noch nicht unterschrieben hat. An der Börse wird gleichwohl weiterhin auf eine Auszahlung des Hilfspakets gesetzt.

Außerdem scheinen sich die Post-Brexit-Gespräche auf der Zielgeraden zu befinden. "Es mehren sich die Anzeichen, dass ein Deal in greifbarer Nähe ist", so ein Marktteilnehmer. Dabei verwies er auf einen Artikel in der Sun, wonach aus dem Verhandlungsteam zu hören ist, dass noch heute oder morgen ein Deal abgeschlossen werde.

Zudem hat die Schweiz noch vor den EU-Staaten mit ihrer Impfkampagne gegen Covid-19 begonnen. Die Sorgen über den weiteren Verlauf der Pandemie waren, gerade vor dem Hintergrund der jüngsten mutierten Variante, bei den Investoren jedoch weiter präsent.

Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 10.412 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,89 (zuvor: 31,16) Millionen Aktien.

Die Bankenwerte zogen mit der Aussicht auf einen Brexit-Deal europaweit an, der Sektor legte um 2,9 Prozent zu. "Wir sehen momentan die Risikoprämie eines möglichen harten Brexits schmelzen", so ein Marktteilnehmer. Für die Aktien der CS Group ging es um 3,6 Prozent nach oben, UBS gewannen 2,6 Prozent.

Die Abgaben bei den Index-Schwergewichten bremsten den Markt dagegen etwas, hieß es. Für die Papiere von Roche ging es um 0,9 Prozent abwärts und Nestle reduzierten sich um 0,6 Prozent. Die Aktien von Novartis zeigten sich dagegen wenig verändert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2020 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.