FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG (HEILIGABEND): In Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz bleiben die Börsen geschlossen. In folgenden Ländern finden verkürzte Börsensitzungen statt: Australien (bis 04:10 Uhr MEZ), Hongkong (05:00 Uhr MEZ) Italien (bis 13:00 Uhr MEZ), Großbritannien (bis 13:30 Uhr MEZ), Spanien (bis 14:00 Uhr MEZ), Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden (bis jeweils 14:05 Uhr MEZ und USA (Anleihemarkt bis 19:00 Uhr MEZ, Aktienmarkt bis 20:00 Uhr MEZ).

FREITAG (ERSTER WEIHNACHTSFEIERTAG): In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea und den USA bleiben die Börsen geschlossen.

MONTAG: Die Börsen in Australien und Großbritannien bleiben wegen eines Ausgleichstags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.539,26 +1,19% -5,50% Stoxx50 3.075,17 +0,84% -9,63% DAX 13.587,23 +1,26% +2,55% FTSE 6.495,75 +0,66% -14,44% CAC 5.527,59 +1,11% -7,54% DJIA 30.224,77 +0,70% +5,91% S&P-500 3.706,01 +0,51% +14,71% Nasdaq-Comp. 12.823,32 +0,12% +42,92% Nasdaq-100 12.712,77 -0,04% +45,57% Nikkei-225 26.524,79 +0,33% +12,12% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,24 -81

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,14 47,02 +2,4% 1,12 -13,5% Brent/ICE 51,32 50,08 +2,5% 1,24 -15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,84 1.861,00 +0,6% +10,84 +23,4% Silber (Spot) 25,61 25,23 +1,5% +0,39 +43,5% Platin (Spot) 1.018,88 1.004,28 +1,5% +14,60 +5,6% Kupfer-Future 3,55 3,52 +0,9% +0,03 +25,7%

Am Ölmarkt legen die Preise deutlich zu, obwohl die wöchentlichen US-Öllagerdaten weniger stark als erwartet gefallen sind. Sie Die Benzindaten hätten jedoch auf eine erhöhte Nachfrage hingedeutet. Teilnehmer sprechen aber auch von einer Erholung von den jüngsten Abgaben, die vor allem vom starken Dollar ausgelöst worden waren.

Der wieder etwas schwächere Dollar stützt auch den Goldpreis, der zuletzt ebenfalls unter dem starken Greenback gelitten hatte.

FINANZMARKT USA

Mit Aufschlägen zeigt sich die Wall Street am Mittwoch, gestützt vom gerade erst beschlossenen US-Konjunkturpaket und den anlaufenden Impfaktionen. Aktuelle Konjunkturdaten enthielten indessen sowohl Licht als auch Schatten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der Vorwoche überraschend deutlich zurück. Die persönlichen Einkommen schrumpften im November unerwartet deutlich, während die Ausgaben im erwarteten Rahmen zurückgingen. Die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern stiegen im vergangenen Monat stärker als angenommen. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember zwar aufgehellt, der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg in der zweiten Lesung allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Die US-Neubauverkäufe brachen im November kräftig ein. Nachrichten zu einzelnen Unternehmen sind rar. So haben Pfizer und Biontech am Mittwoch einen Vertrag mit der US-Regierung zur Lieferung von weiteren 100 Millionen Dosen ihres Corona-Imfpstoffs bekannt gegeben. Pfizer gewinnen 2,0 Prozent, Biontech rücken 1,0 Prozent vor. Die Aktien von Moderna, die ebenfalls einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt hat, legen um 1,2 Prozent zu. Palantir steigen um 1,8 Prozent. Das Unternehmen hat vom britischen Gesundheitsdienst NHS einen Auftrag erhalten, der dem Datenanalysespezialisten über eine Laufzeit von zwei Jahren 31,6 Millionen Dollar bringen dürfte. Um 17,6 Prozent springen die Aktien von Supernus nach oben, nachdem das Unternehmen positive Phase-III-Studiendaten zu einem ADHS-Medikament für Erwachsene veröffentlich hat. Die Aktien von Magna International legen um 9,6 Prozent zu. Der Autozulieferer aus Kanada und der südkoreanische Elektronikkonzern LG gründen ein Joint Venture für Elektroauto-Komponenten.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 4,0 Basispunkte auf 0,96 Prozent. Den "sicheren Hafen" belastet die Aussicht auf einen Brexit-Deal, heißt es.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - In einem vorweihnachtlich dünnen Geschäft erhielten die europäischen Börsen Auftrieb von neuer Hoffnung auf eine Einigung im Brexit-Streit. Eine Einigung sei sehr nahe, sagte ein Diplomat. Die Daimler-Aktie schloss mit 3,3 Prozent im Plus und führte damit die Gewinnerliste im Automobilsektor an. Kurstreibend wirkte ein Handelsblatt-Bericht, wonach der DAX-Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereitet. Wirklich neu sind die Gedankenspiele über eine mögliche Trennung und spätere Notierung des Lkw-Geschäfts der Daimler AG aber nicht. Negativ für Hellofresh-Aktien werteten Händler die zunehmenden Berichte über Lieferprobleme. Hellofresh gaben 5,5 Prozent ab. Für die Aktie von Cairn Energy ging es in London um 22 Prozent nach oben. Ein Schiedsgerichtsurteil stellte im Steuerstreit mit der indischen Regierung nun fest, dass Indien seine Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen gemäß den Bedingungen des bilateralen Investitionsabkommens zwischen Großbritannien und Indien verletzt habe, und sprach Cairn eine Entschädigung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar plus Zinsen und Kosten zu. Positiv wurde an der Börse zudem bewertet, dass Marston's einen Deal mit SA Brain & Co. zum Betrieb eines Portfolios von 156 Pubs in Wales abgeschlossen hat, das Pacht- und Management-Verträge kombiniert. Marston's stiegen um 8,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2196 +0,26% 1,2190 1,2178 +8,7% EUR/JPY 126,33 +0,22% 126,05 126,24 +3,6% EUR/CHF 1,0830 +0,05% 1,0825 1,0823 -0,2% EUR/GBP 0,9043 -0,68% 0,9074 0,9132 +6,9% USD/JPY 103,59 -0,03% 103,41 103,66 -4,8% GBP/USD 1,3487 +0,90% 1,3433 1,3336 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,5301 -0,16% 6,5302 6,5399 -6,3% Bitcoin BTC/USD 23.508,25 -0,95% 23.408,25 23.431,50 +226,0%

Der Devisenmarkt stand ganz im Bann eines sich anbahnenden Durchbruchs bei den Brexit-Gesprächen. Das Pfund stieg in der Spitze bis auf 1,3571 Dollar, nach 1,3410 Dollar vor den ersten Meldungen über ein möglicherweise bevorstehendes Brexit-Abkommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Querbeet aufwärts gegangen ist es am Mittwoch mit den Aktienkursen an den ostasiatischen Aktienmärkten. Marktbeobachter sprachen zum einen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten vom Vortag, zum anderen von Zuversicht, nachdem der US-Kongress nun endgültig das Stimuluspaket über 900 Milliarden Dollar gebilligt habe. Diesmal etwas im Hintergrund schwelten die Sorgen um die Corona-Pandemie. Für das deutliche Plus des Kospi sorgte auch ein Kurssprung von fast 30 Prozent bei LG Electronics. Der Elektronikkonzern und der Autozulieferer Magna International aus Kanada gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung von Komponenten wie Elektromotoren, Konverter, Ladevorrichtungen und weitere Systeme. LG Corp. machten einen Satz um 10 Prozent, LG Display gewannen 6,4 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics ging 2,2 Prozent fester aus dem Tag, bei SK Hynix waren es 3,1 Prozent. Kunlun Energy verteuerten sich in Hongkongum 12 Prozent, befeuert von Plänen, das Pipeline-Geschäft zu verkaufen. Weiter abwärts ging es mit den australischen Minenschwergewichten, die unter nachgebenden Rohstoffpreisen litten. BHP und Rio Tinto verloren bis zu 1,2 Prozent. Nach Einschätzung von Capital Economics dürfte China neben dem Bann australischer Kohleimporte versuchen, in den nächsten Jahren ganz generell seine Abhängigkeit von Kohleimporten zu verringern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Aurelius-Tochter NDS Group verstärkt sich mit Übernahme in Norwegen

Die Aurelius-Tochter NDS Group übernimmt den norwegischen Distributor für Schiffschemikalien und Bootspflegeprodukte Sola Shipping AS und erhöht damit ihren Marktanteil in Norwegen. Die Transaktion untermauere die Strategie von Aurelius Equity Opportunities, seine Portfoliounternehmen über Add-on-Zukäufe zu stärken, teilte das Münchener Investment-Unternehmen mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Arbeiten an Nord Stream 2 ab Mitte Januar in dänischen Gewässern

Im Januar werden Arbeiten an der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in dänischen Gewässern beginnen. Zwei Gasrohre würden ab dem 15. Januar im dänischen Hoheitsbereich verlegt werden, hieß es in einer Mitteilung der dänischen Seeverkehrsbehörde an Seeleute. Demnach werden vorübergehende Sperrzonen um die Baustellen auf See eingerichtet, in denen unter anderem das Fischen und Tauchen verboten ist.

Easyjet-Führung auf HV mit geringer Zustimmungsquote wiedergewählt

December 23, 2020

Die Konzernführung von Easyjet bleibt im Amt. Auf der Hauptversammlung der Fluggesellschaft erhielten die vorgeschlagenen Beschlüsse zur Wiederwahl der Direktoren zwar nur eine relativ geringe Anzahl von Stimmen, wurden aber dennoch angenommen. Die Beschlüsse zur Wiederbestellung unter anderem von Chairman John Barton, CEO Johan Lundgren und CFO Andrew Findlay erhielten weniger als 58 Prozent Unterstützung, wie Easyjet mitteilte.

Merck & Co versorgt USA mit Covid-19-Medikament

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Großauftrag für sein Covid-19-Mittel "MK-7110" an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, wird er an die USA 60.000 bis 100.000 Dosen des Medikaments liefern. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 356 Millionen US-Dollar. Merck hat "M-7110" mit der Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens Oncoimmune erhalten.

Pfizer und Biontech liefern weitere 100 Mio Impfstoffdosen an USA

Die US-Regierung hat bei dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer nochmals 100 Millionen Dosen ihres Impfstoffes gegen Covid-19 geordert. Damit erhalten die USA nun insgesamt 200 Millionen Impfstoffdosen. Diese werden in Produktionsanlagen in den USA gefertigt und sollen bis zum 31. Juli 2021 ausgeliefert werden, wie die beiden Pharmakonzerne mitteilten. Biontech und Pfizer erhalten für die zusätzlichen 100 Millionen Dosen 1,95 Milliarden US-Dollar.

Kanada lässt Covid-19-Impfstoff von Moderna zu

Kanada hat den Covid-19-Impfstoff des US-Konzerns Moderna Inc. zugelassen. Damit ist Kanada das zweite große Land nach den USA, das die Verwendung der beiden führenden Impfstoffe zur Bekämpfung des Coronavirus erlaubt. Die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada, die für die Regulierung von Arzneimitteln zuständig ist, hat die Zulassung auf ihrer Website bekannt gegeben.

Wolford-Aktie haussiert - Verlust verringert dank Onlinegeschäft

Aktie der österreichischen Wolford zündet am Mittwoch ein Kursfeuerwerk. In der Spitze schoss das Papier 24 Prozent in die Höhe. Der österreichische Hersteller und Händler von Strümpfen und Unterwäsche hat im ersten Geschäftshalbjahr dank starken Online-Wachstums den Verlust reduziert - trotz coronabedingter Geschäftsschließungen und rückläufiger Umsätze.

US-5G-Auktion mit Geboten oberhalb 66 Mrd USD - Rekord erwartet

In den USA hat die derzeit laufende Versteigerung von 5G-Mobilfunklizenzen durch die Federal Communications Commission nach drei Wochen mehr als 66,4 Milliarden Dollar an Geboten eingebracht - eine Rekordsumme, die die Geschäftsentwicklung der Mobilfunkanbieter für das nächste Jahrzehnt verändern könnte. Die Summe ist bereits höher als die 44,9 Milliarden Dollar, die 2015 die Auktion von Midrange-Mobilfunklizenzen generierte, die die US-Mobilfunkanbieter damals zur Verbesserung ihrer 4G-Dienste nutzten. Dieselben Unternehmen investieren nun Milliarden von Dollar in die fünfte Mobilfunk-Generation.

December 23, 2020

