Die E-Auto-Pläne haben der Apple-Aktie in einer verhaltenen Handelswoche zu Kursgewinnen verholfen und ordentlich Fantasie in den Elektroauto-Markt gebracht. Viel wurde spekuliert, was der Tech-Gigant im Detail vorhaben könnte - die wohl spannendste Spekulation lieferte am Mittwoch Dan Ives von Wedbush Securities.Der Analyst geht, wie die meisten seiner Kollegen davon aus, dass Apple wohl 2021 eher eine ausführliche Partnerschaft im Bereich Elektroautos als ein eigenes Fahrzeug ankündigen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...