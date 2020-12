DJ Heidelberger Druck verkauft Grundstück an Immobilienentwickler VGP

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im Rahmen der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen ein Grundstück von rund 130.000 Quadratmetern am Standort Wiesloch/Walldorf an die VGP Gruppe verkauft. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet, wie Heidelberger Druck mitteilte. Als Kaufpreis wurde ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag erzielt.

Durch effizientere Flächennutzung spare das Unternehmen künftig erhebliche Kosten ein, sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer,. Die freiwerdenden Mittel werden genutzt, um die Liquidität in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu stärken und strategische Zukunftsinvestitionen voranzutreiben.

Der Entwickler und Betreiber von Logistik- und Gewerbeimmobilien VGP plant, auf der Fläche einen modernen Industrie- und Gewerbepark für langfristige Mieter aus unterschiedlichen Branchen zu entwickeln.

