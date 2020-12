Aktuell ist das Frachtaufkommen auf den Weltmeeren besonders hoch. Gerade in den Häfen Chinas stapeln sich gerade so viele Waren, dass sich der Abtransport zeitweise massiv verzögerte. Mit der stark gestiegenen Nachfrage sind zuletzt die Frachtraten weltweit für viele Verbindungen deutlich in die Höhe geschnellt. Hiervon profitiert auch die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475; WKN: HLAG47), die heute die Bestellung von sechs riesigen Containerschiffen bekanntgab.Wie die Hamburger mitteilten, wurden bei der koreanischen Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) insgesamt sechs Schiffe mit jeweils einer Ladekapazität von über 23.500 TEU geordert. TEU steht für die internationale Bezeichnung Twenty-foot Equivalent Unit, also einem Container mit einer Länge von 6,05 Metern bei einer Breite von 2,44 Metern. Insgesamt sollen die rund 400 Meter langen Schiffe mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden, was deutliche Energiekosteneinsparungen erwarten lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...