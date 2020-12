NEW YORK (IT-Times) - Die Video-Streaming-Seite Vimeo, die zum US-amerikanischen IAC-Internetkonzern gehört, soll als unabhängiges Unternehmen an die Börse gebracht werden. Die IAC/InterActiveCorp (Nasdaq: IAC) hat gestern Pläne bekannt gegeben, die Tochtergesellschaft Vimeo auszugliedern und via Initial...

Den vollständigen Artikel lesen ...