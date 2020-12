The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.12.2020Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2020ISIN NameAU000000EUC9 EUROPEAN COBALT LTDCA72433U3073 PISTOL BAY MNGDE000HLB38A5 LB.HESS.THR.CARRARA12Q/19DE000HLB38B3 LB.HESS.THR.CARRARA12R/19DE000HLB38E7 LB.HESS.THR.CARRARA12U/19DE000HLB39A3 LB.HESS.THR.CARRARA12/19FR0010753608 MANDARINE REFLEX R 4 DEC.SE0003652163 NELLY GROUP ABUSQ12441AB91 BHP BILLITON F. 15/75 FLRUS126408GZ04 CSX CORP. 13/23US40416M1053 HD SUPPLY HLDGS DL-,01US49803V2060 KITOV PHARMA ADR/10US674599BY08 OCCIDENTAL PET. 10/21US74373B1098 PROTEOSTASIS TH. DL-,001US984121CD36 XEROX CORP. 2021XS0999296006 PROLOGIS 13/22XS1403868398 ABIGROVE 16/21 CV