In unserem Kommentar zum Ölpreis am 02.12.2020 stellten wir bei einem damaligen Ölpreis für die Nordseesorte Brent von 47,23 Dollar fest, dass die Korrekturrisiken am Ölmarkt zunehmen.Inzwischen hat sich der Ölpreis über den mittelstarken Widerstand von 48,98 Dollar, der aus dem Juni 2017 stammt, hinweggerobbt und steht nun zwischen mehreren Impulsschwellen, nach unten wie nach oben.Die inzwischen überwundene Widerstandslinie bei 48,98 Dollar ist inzwischen eine Unterstützung (rote Horizontale). In Chart 1 sind zudem die Fibonacci-Retracements der Abwärtsbewegung seit dem Zwischenhoch vom Oktober 2018 abgebildet.

Den vollständigen Artikel lesen ...