adesso hat am 9. Dezember die Übernahme von zunächst 72% an der QUANTO AG, einem auf SAP-Technologie spezialisierten IT-Unternehmen, bekannt gegeben. Im Rahmen der Transaktion werden die rund 100 SAP-Berater von adesso das Team von QUANTO verstärken und auf rund 300 Mitarbeiter verstärken. So entstehe eine der größten deutschen SAP-Beratungsgesellschaften in den Kernbranchen Financial Services und Utilities innerhalb der adesso Group. Die Gesellschaft erzielt einen Umsatz von >20mEUR sowie ein EBIT von rund 2mEUR. Zum Vergleich: adesso hat nach 9 Monaten eine EBIT-Marge von 7,3% erzielt. Der Kaufpreis für die ersten 72% soll im knapp zweistelligen Millionen Euro Bereich liegen. Ende 2023 sollen die verbleibenden Anteile erworben werden, für die adesso in Abhängigkeit der Ertragsentwicklung, einen Kaufpreis im niedrigen einstelligen bis ebenfalls knapp zweistelligen Millionen Euro Betrag vereinbart hat.



Lesen Sie hier weiter: Download

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de