Vor Weihnachten herrscht auch an Wall Street gute Laune: In der Spitze kletterte der Dow Jones Industrial bis auf rund 30.300 Zähler in Richtung seines Rekordhochs.Zum Handelsende schmolz der Gewinn aber etwas zusammen und der Index schloss nur noch 0,38 Prozent höher bei 30.130 Punkten. Der Nasdaq 100 rutschte hingegen zum Handelsende noch klar ins Minus mit 0,51 Prozent auf 12.653 Punkte. Die Umsätze nahmen nun auch in New York vor Weihnachten ab. Am Donnerstag wird noch einmal gehandelt, die ...

