Mit dem Hypervisor-Framework geht auf den M1-Macs offenbar einiges. Einer Entwicklerin ist es gelungen, das Spiel "Super Mario Odyssey" auf dem neuen Macbook Pro auszuführen. "Super Mario Odyssey" ist ein Titel für die Nintendo Switch. Der Versuch, das Spiel auf einem M1-Mac ans Laufen zu bekommen, darf also durchaus als ambitioniert bezeichnet werden. Nach Ansicht der Entwicklerin "Sera Tonin Brocious" ist das aber gar nicht so schwierig. Is this Super Mario Odyssey running under virtualization on my M1 Macbook Pro? Yes. Yes it is. &x1f60a; pic.twitter...

