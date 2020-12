In der letzten Woche hielt der Aufwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten weiter an. Der MSCI World (Euro) - Index legte um + 0,6 % zu.Allerdings sehen wir nun mit der vorgestrigen Korrektur (siehe Chart unten) des MSCI World (Euro) - Indexes um bis zu - 1,5 % sowie der besonders konjunkturzyklisch ausgerichteten Indizes DAX 30 und EUROSTOXX 50 um bis zu - 3,5 % bzw. - 3,1 % trotz anschließender erneuter Kurserholungen nun die ersten Anzeichen für das anstehende Eintreten folgender bereits seit Wochen abgegebenen Marktprognosen:a) (Spätestens) in der Nähe seines Allzeithochs (jüngstes Abstand im Minimum nur noch 2,7 %) dürfte der MSCI World (Euro) - Index angesichts seiner kaum noch gerechtfertigten, auf 18 Jahres-Hoch liegenden prospektiven KGV (2021e)-Bewertung von 21,3 (per 18.12.2020) in eine erneute Konsolidierungs- oder gar Korrekturphase übergehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...