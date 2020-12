Unsere Zukunft ist digital …! Unsere Zukunft ist rosig …!?? Oder: "Digitales Plätzchenbacken, wozu soll das denn gut sein?" Weihnachten steht vor der Tür und ich frage mich, was brächte es mir, könnte ich die Weihnachtsgutsle mit einem 3D-Drucker statt mit den Ausstecherle produzieren. Ein altes Märchen würde jetzt so beginnen: So etwas gab es seit Menschengedenken noch nie … Nein, so schlimm ist es jetzt nun doch nicht, aber bedingt durch die aktuelle gesellschaftliche Lage, in der meinereiner mit einem Berufsverbot belegt und in die Zwangsferien geschickt wurde, habe ich endlich das getan, was ich seit Jahren immer schon im Advent tun wollte: Ich habe die digitalen ...

