CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.12.2020:Das Instrument US49803V2060 KITOV PHARMA ADR/10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.12.2020

The instrument US49803V2060 KITOV PHARMA ADR/10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.12.2020



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.12.2020:Das Instrument 4PD1 GB00BLPJ1272 INFRASTRATA PLC LS -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.12.2020

The instrument 4PD1 GB00BLPJ1272 INFRASTRATA PLC LS -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.12.2020



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.12.2020:Das Instrument CA72433U3073 PISTOL BAY MNG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.12.2020

The instrument CA72433U3073 PISTOL BAY MNG EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.12.2020



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.12.2020:Das Instrument AU000000EUC9 EUROPEAN COBALT LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.12.2020

The instrument AU000000EUC9 EUROPEAN COBALT LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.12.2020



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.12.2020:Das Instrument GIH US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.12.2020

The instrument GIH US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.12.2020

INFRASTRATA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de