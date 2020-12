Der Dividendenaristokrat Coca-Cola (WKN: 850663) hat ein eher gemixtes Jahr 2020 durchgemacht. Auch wenn die Dividende weiterhin konstant und die adelige Historie gewahrt geblieben ist, so lief es operativ doch deutlich weniger rund. Teilweise haben die Gewinne so gerade ausgereicht, um die Dividende zu decken. Das könnte eine attraktive Turnaround-Möglichkeit im kommenden Jahr darstellen. Aber wird es wirklich so eine klare Angelegenheit? Oder existieren möglicherweise weitere Belastungsfaktoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...