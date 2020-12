Liebe Leser, 2020 hat die Aktienkultur ein klein wenig zurück gebracht. Daniel wurde selbst beim Skifahren im Januar in Garmisch von einer Horde Bundeswehr-Jungs auf Wirecard angesprochen, bei n-tv hatten wir etliche Male die Themen Biontech oder Moderna, dazu war Wasserstoff ein riesen Ding. Doch sollte so ein Depot aussehen? In Teilen - ja und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...