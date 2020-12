Birmensdorf-Zürich, Schweiz (ots) - Die Max Lehner AG (MAXOLEN) Schweiz und DEGAMA Srl (AUTOEQUIP LAVAGGI) mit Sitz in Occimiano, Italien, haben für den Vertrieb und Bereitstellung von Waschanlagen für Fahrzeuge eine umfangreiche Kooperation vereinbart.Das Traditionshaus AUTOEQUIP LAVAGGI, heute eine Marke von DEGAMA Srl, ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen Waschsystemen und arbeitete bereits im laufenden Jahr erfolgreich mit der Maxolen zusammen. Die Partnerschaft beider Unternehmen wird nun in einer exklusiven und langfristig angelegten Zusammenarbeit beim Vertrieb und der Bereitstellung von hochwertigen Waschsystemen (Portal-, Tunnel- SB- und JET-Anlagen für PKW- und Nutzfahrzeuge) für den Schweizer Markt gefestigt."Wir freuen uns auf die gefestigte Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation mit der DEGAMA Srl, die allem voran für den Kunden, für alle Parteien, produktiv und gewinnbringend ist. Damit begegnen wir dem Schweizer Markt für Autowaschtechnik neben Maxolen-Waschchemie nun auch mit exklusiven Waschanlagen, von besonders verlässlicher Qualität und in ansehnlicher Ästhetik", erklärt Dersim Stein, Owner und CEO der Max Lehner AG (MAXOLEN)."Ich freue mich, dass Max Lehner AG (MAXOLEN) und DEGAMA Srl (AUTOEQUIP LAVAGGI) jetzt noch enger zusammenarbeiten. Beide Unternehmen sind erfolgreich etabliert und haben ihre führenden Kernkompetenzen - zusammen machen wir herausragende Waschwelten mit Leidenschaft für Auto- und Nutzfahrzeuge" fügt Alessandro Del Rosso, Mitinhaber und CEO DEGAMA Srl (AUTOEQUIP LAVAGGI) hinzu.Pressekontakt:Max Lehner AGStallikonerstrasse 718903 Birmensdorf-ZürichSchweizT: +41 44 737 30 75F: +41 44 737 03 20info@maxolen.chwww.maxolen.chOriginal-Content von: Max Lehner AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111953/4798961