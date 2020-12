Das Geheimnis des Erfolges liegt bei Adecco im Skaleneffekt. Die Margen sind vergleichsweise gering, weswegen die Masse der Zeitarbeitsvermittlungen, des Vermittlungsgeschäfts und der Outplacements alles entscheidend ist. Und Adecco ist schon lange an diesem Ziel angekommen. Man ist weltweit in allen wichtigen Industrieländern vertreten und beschäftigt im eigenen Unternehmen mehr als 34.000 Mitarbeiter. Im eigentlichen Kerngeschäft vermittelt man für mehr als 100.000 Unternehmen mehr als 1.000.000 Mitarbeiter. Akquisitionen von Konkurrenten und optimales Navigieren in den Konjunkturzyklen sind daher die wenigen Stellschrauben, die die Geschäftsführung noch hat, um neues Wachstum und höhere Margen zu erzielen.

