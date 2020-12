DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Warten auf die Brexit-Bescherung

LONDON (Dow Jones)--In einem ruhigen vorweihnachtlichen Geschäft haben sich an Heiligabend die europäischen Börsen behauptet gezeigt. Ein Teil der Börsenplätze hatte gänzlich geschlossen, die geöffneten Märkte - darunter Frankreich, Großbritannien und Spanien - handelten lediglich bis um die Mittagszeit. Der Stoxx-50-Index rückte um 0,1 Prozent vor auf 3.077 Punkte.

Hauptthema waren die noch weiter geführten Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Am Vorabend war von einem Durchbruch berichtet worden. Beide Seiten hatten in den vergangenen Tagen deutliche Fortschritte gemacht und wesentliche Streitpunkte ausgeräumt. Allerdings wurde den Anlegern bis Handelsende das Weihnachtspäckchen noch nicht präsentiert. Eigentlich hatte viele schon mit einer Mitteilung am Vormittag gerechnet.

Mit den optimistischen Meldungen zeigten sich das britische Pfund und der Aktienmarkt in London am Morgen im Aufwind, sie gaben allerdings am späten Vormittag mit der ausbleibenden Meldung zu einer Einigung einen Teil der Gewinne ab. Der FTSE-100 legte am Ende nur noch 0,1 Prozent zu, das Pfund stieg gegen den Euro um weitere 0,5 Prozent auf 1,1135 nachdem es bereits am Vortag vorgerückt war. Sollte ein Abkommen vereinbart werden, werde dies nicht nur eine Pfund-Rally zur Folge haben, sondern auch zu Gewinnen auf breiter Front bei "Risk-on"-Währungen, sagte Währungsstrategin Kathy Lien von BK Asset Management.

Sorgen wegen neuer Virus-Mutation

Daneben profitierten die Märkte von der Erwartung, dass mit den vielerorts beginnenden Impfkampagnen gegen Covid-19 die Pandemie ihren Schrecken verlieren könnte. Die Aufschläge hielten sich in des in Grenzen, zumal in Großbritannien eine Coronavirus-Mutation aus Südafrika nachgewiesen worden ist, die noch ansteckender sein soll als die in den vergangenen Tagen vermehrt festgestellte neue Variante.

In Frankreich drehte der CAC-40 nach frühen Gewinnen schließlich 0,1 Prozent ins Minus, in Spanien gewann der Ibex-35 0,5 Prozent.

Bankenwerte zeigten sich wie schon in Asien fester und führten mit einem Plus von 0,7 Prozent die Sektoren in Europa an. Sie gewannen mit der Erleichterung wegen eines möglichen Brexit-Deals und den steigenden Renditen an den Anleihemärkten. In London verteuerten sich Lloyds Banking um 4 Prozent und Barclays um 1,8 Prozent. Aber auch Bankenwerte auf dem Festland lagen im Plus. ING rückten um 0,8 Prozent und Santander um 1,9Prozent.

Auch britische Einzelhändler zeigten sich mit der Entspannung im Brexit-Streit fester. Tesco gewannen 3 Prozent und J. Sainsbury 1,2 Prozent.

Eine Achterbahnfahrt legte der Reise- und Freizeitsektor hin, der als zweitstärkster in den Handel ging und als schwächster schloss. Nachdem die in verschiedenen Ländern anrollenden Impf-Kampagnen gegen Covid-19 zunächst gestützt hatten, kehrten im Verlauf wieder Sorgen wegen der grassierenden Pandemie zurück. Aktien von im britischen Geschäft tätigen Tourismus-Unternehmen profitierten aber gegen den Trend von der Hoffnung auf ein Brexit-Abkommen. Tui rückten in London um 5,8 Prozent vor, IAG um 1 Prozent.

Am Freitag bleiben die Börsen in Europa wegen Weihnachten geschlossen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.543,28 0,11 4,02 -5,39 Stoxx-50 3.077,16 0,06 1,99 -9,58 FTSE 6.502,11 0,10 6,36 -13,88 CAC 5.522,01 -0,10 -5,58 -7,63 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,55 0,00 -0,79 US-Zehnjahresrendite 0,94 -0,01 -1,74 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2192 +0,02% 1,2190 1,2178 +8,7% EUR/JPY 126,38 +0,13% 126,05 126,24 +3,7% EUR/CHF 1,0852 +0,20% 1,0825 1,0823 -0,0% EUR/GBP 0,8979 -0,52% 0,9074 0,9132 +6,1% USD/JPY 103,65 +0,10% 103,41 103,66 -4,7% GBP/USD 1,3580 +0,55% 1,3433 1,3336 +2,5% USD/CNH (Offshore) 6,5219 -0,14% 6,5302 6,5399 -6,4% Bitcoin BTC/USD 23.246,25 -0,15% 23.408,25 23.431,50 +222,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,76 48,12 -0,7% -0,36 -14,2% Brent/ICE 50,79 51,20 -0,8% -0,41 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.875,18 1.873,03 +0,1% +2,15 +23,6% Silber (Spot) 25,69 25,54 +0,6% +0,15 +44,0% Platin (Spot) 1.024,05 1.018,95 +0,5% +5,10 +6,1% Kupfer-Future 3,54 3,55 -0,3% -0,01 +25,4% ===

