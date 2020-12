BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Das britische Parlament soll am 30. Dezember über den Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU abstimmen. Das kündigte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag in London an. Zuvor hatten London und Brüssel nach monatelangem Ringen einen Durchbruch in ihren Verhandlungen verkündet. Ein gefürchteter No-Deal-Brexit zum Jahreswechsel scheint damit abgewendet./swe/DP/he