Historisch gesehen bringt der Aktienmarkt jährlich etwa 10 % Rendite. Aber viele Analysten erwarten nicht, dass dies so weitergeht, zumindest nicht in den nächsten fünf Jahren. Laut der Bankrate-Umfrage "Market Mavens" für das zweite Quartal sagen 61 % der befragten Analysten, dass Aktien in den nächsten fünf Jahren schlechter abschneiden werden als der historische Durchschnitt. Allerdings fand diese Umfrage im Juni statt und der S&P 500 ist seither um 20 % gestiegen! Ich wette, diese Experten erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...