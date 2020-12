Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway ist eine Sammlung von Finanztiteln und Old Economy-Werten, wie dem Direktversicherer Geico, der Bank of America, der Eisenbahn Burlington Northern Santa Fe (BNSF), dem Luft- und Raumfahrtzulieferer Precision Castparts oder dem Batterieexperten Duracell. In Buffetts Investmentdepot dominiert der Technologieriese Apple mit einem Gewicht von fast 50%.In diesem Jahr spielte die Musik wieder bei den Technologiewerten und auch davon hat Buffett einige im Depot. Dr. David Kass, Finanzprofessor an der Robert H. Smith School of Business der Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...