Kann man mithilfe der Börse reich werden? Ja, man kann. Grundsätzlich mögen die Ansätze dabei divergieren und so mancher schwört auf unterbewertete Dividendenaktien. Ein anderer hingegen auf trendstarke Wachstumsraketen. Es gilt jedoch, dass eigentlich viele Wege nach Rom führen. Beziehungsweise zum Reichtum. Lass es uns für heute und diesen Moment einfach mal deutlich einfacher halten: Hier ist jedenfalls die eigentlich nicht ganz so geheime und womöglich einfachste Formel, wie du an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...